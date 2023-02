Épinglé par un audit, poussé vers la sortie… Noël Le Graët peut-il encore tenir ?

Contesté depuis des mois, et désormais clairement poussé vers la sortie. Au cours d'une conférence de presse donnée mercredi soir, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a accentué la pression sur le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, après les conclusions de l'audit. D'après la ministre, le dirigeant "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français". "Le statu quo est impossible", a-t-elle affirmé.

Audit commandé, prises de parole publiques… Amélie Oudéa-Castéra affiche une pression maximale sur Noël Le Graët, mais ne peut guère agir plus fortement. Car le gouvernement ne peut lui-même destituer le président de la "3F". Seul le Comité exécutif, dont les membres ont majoritairement été élus sur la liste de Noël Le Graët, peuvent le pousser à se retirer.

Une séance extraordinaire a d'ailleurs été convoquée le 28 février prochain, selon une source en interne rapportée par l'AFP. "NLG", dont le mandat se termine en 2024, devrait y faire connaître ses intentions.