Affaire Le Graët : étrillé par un rapport, que va-t-il lui arriver maintenant ?

Accablant à plus d'un titre. Le rapport provisoire de la mission d'audit sur la Fédération française de football (FFF), auquel TF1info a eu accès, incrimine son président Noël Le Graët. Comportement "au minimum sexiste", "légitimité" perdue, sans compter des dysfonctionnements majeurs dans la gouvernance : après trois mois et demi d'enquête, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), mandatée par le ministère des Sports à l'automne dernier, suite aux révélations compromettantes de So Foot, n'épargne pas le patron de la "3F", en poste depuis 2011.

"La mission considère que, compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", indique ce pré-rapport, provisoire et encore incomplet, au sujet du dirigeant de 81 ans, qui s'est mis en retrait de ses fonctions depuis le 11 janvier, dans l'attente de la communication définitive de l'audit, espérée autour du 15 février.