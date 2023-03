Crise chez les Bleues : à la veille d'un Comex décisif pour son avenir, Diacre contre-attaque

"Depuis plus de dix jours, je fais l'objet d'une campagne de dénigrement qui stupéfie par sa violence et sa malhonnêteté. Mes détracteurs n'hésitent pas - sans s'embarrasser de la vérité - à s'attaquer à mon intégrité personnelle et professionnelle", a déploré l'ancienne internationale tricolore (121 sélections, 1993-2005) dans le document transmis par son avocat, Christophe Ayela. "Je ne me laisserai pas atteindre par cette opération de déstabilisation, qui ne prend pas en compte mon bilan sportif, et qui a pour seul objectif un règlement de compte personnel", a-t-elle asséné.

L'ancienne coach de Clermont a expliqué avoir "décidé de ne pas répondre" dans un premier temps, au nom de "l'intérêt de l'équipe nationale", mais dit avoir "enduré, non sans ressentir une grande souffrance, l'étalage des calomnies, des contrevérités et des ambitions des uns et des autres".