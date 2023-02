Crise chez les Bleues : "Les filles ont la boule au ventre", témoigne une ancienne internationale

Le dialogue est bel et bien rompu entre Wendie Renard et la sélectionneuse de l’équipe de France féminine de football, Corinne Diacre. La capitaine a annoncé vendredi 24 février sur les réseaux sociaux qu'elle quittait les Bleues. "Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", écrit la sportive, détentrice du plus beau palmarès de l'actuelle équipe de France du haut de ses 32 ans et 142 sélections.