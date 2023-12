VIDÉO - Diego Maradona revit à Times Square : son hologramme célèbre les 1 an du sacre de l'Argentine

Un an jour pour jour après la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde 2022, un hologramme de Diego Maradona est apparu à Times Square, en plein cœur de New York. L'image du "Diez", disparu en novembre 2020, a été projetée sur l'un des panneaux publicitaires géants pour célébrer le premier anniversaire du sacre de la bande à Messi.

Il y a un an, Lionel Messi soulevait sa première Coupe du monde avec l'Argentine. Le 18 décembre 2022, au terme d'une finale à suspense contre la France (3-3, 4-2 t.a.b), l'une des plus haletantes de l'Histoire en termes de scénario, l'Albiceleste se dotait d'une troisième étoile. Un sacre espéré depuis 1986 par tout un peuple, et auquel n'avait pu assister Diego Maradona, disparu deux ans plus tôt, le 25 novembre 2020. Mais, au premier anniversaire de la victoire au Qatar de la sélection sud-américaine, le Pibe de Oro ("le gamin en or", en argentin) s'est joint aux festivités, grâce à la magie de l'innovation.

Un hologramme géant du mythique numéro 10 argentin a été projeté, lundi 18 décembre, sur l'un des écrans de Times Square, en plein cœur de New York. La vidéo d'une minute, entrecoupée de temps forts de la finale et d'images de joie, montre l'ex-idole du Napoli, habillé du maillot avec lequel il a remporté le Mondial 1986, féliciter chaleureusement la bande à Messi.

"Il y a un an, vous m'avez offert le plus beau cadeau que je pouvais avoir. D'ici, je veux vous remercier au nom de tous les Argentins et je veux que le monde entier le sache", a lancé le Diego Maradona aux traits et à l'accent plus vrais que nature, imaginé par le site Maradona Fan Fest, dont la vocation est de faire perdurer sa mémoire et son héritage.

"Au Qatar, nous avons vécu un mois merveilleux. À ma façon, j'étais là avec vous, comme ces milliers de supporteurs qui ont peint tous les coins du pays en bleu et blanc. Nous nous sommes embrassés dans la défaite, nous avons souffert ensemble, nous avons angoissé, nous nous sommes réjouis et l'histoire a eu une fin heureuse : voir Leo soulever la Coupe avec une équipe qui jouait le cœur sur la main", a poursuivi la légende de Boca Juniors. Avant de donner rendez-vous à l'Albiceleste, l'été prochain, pour la Copa America. "Toujours avec vous, qui portez très haut le drapeau argentin. Je vous embrasse de tout mon cœur, les gars."