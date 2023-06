EN DIRECT - Gibraltar-France : les Bleus veulent s'éviter une frayeur contre une (toute) petite nation du foot

Toutefois, un match de football n'est jamais gagné d'avance, d'autant moins en juin - un mois qui a rarement souri aux Bleus -, après une saison éprouvante. En plus, dans le sillage de l'intégration des Lincoln Red Imps (club le plus titré du Rocher) aux compétitions continentales, Gibraltar affiche une progression intéressante ces dernières années. Si elle peine toujours autant à accumuler des résultats, l'équipe de l'Uruguayen Julio Ribas n'est plus un simple faire-valoir. En mars dernier, elle ne s'est ainsi inclinée "que" de trois buts contre la Grèce (0-3) puis contre les Pays-Bas (3-0).

Face à Olivier Giroud et les siens, elle évoluera sans aucune pression, avec seulement l'envie de bien faire. "Un jour, je raconterai à mes petits-enfants que j’ai affronté Kylian Mbappé", plaisante même le capitaine quadragénaire Roy Chipolina. Aux Bleus de se montrer sérieux et de tenir leur rang contre, sur le papier, l'un des plus faibles adversaires de leur histoire.