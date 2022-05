VIDÉO - Euro 2022 : visite guidée du (futur) camp de base des Bleues

Le choix n'est pas à prendre à la légère. C'est là que les Bleues vont être amenées à vivre, on l'espère jusqu'au 31 juillet, jour de la finale de l'Euro, à Wembley. Autant bien s'y sentir. Le 3 juillet, quelques jours avant leur premier match de poules, contre l'Italie, programmé le 10 (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), les joueuses de Corinne Diacre traverseront la Manche. Elles prendront leurs quartiers au Champneys Springs, un complexe hôtelier trois étoiles, à Ashby-de-la-Zouch, une petite ville située au cœur de la National Forest, entre Birmingham et Nottingham, dans le comté de Leicester.

Transformé pour l'occasion en camp de base, cet hôtel de luxe, affiché en moyenne à 200 euros la nuit, présente de nombreux atouts, tels que "la verdure et le fait d'avoir accès à des espaces extérieurs", selon la sélectionneuse, qui visité les installations. "Chaque chambre a une petite terrasse extérieure ou un balcon. Pour les joueuses, ça sera un point important. J'espère que la compétition sera longue, donc il faut impérativement se sentir bien pour y vivre le mieux possible, se sentir comme à la maison."