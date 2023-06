Boubacar Kamara appelé chez les Bleus... sur le chemin de sa lune de miel

C'est peu de dire qu'il a vu ses plans perturbés. Boubacar Kamara a été appelé par Didier Deschamps, dimanche 11 juin, pour remplacer au pied levé Adrien Rabiot, forfait pour les deux matchs de qualification à l'Euro 2024, à Gibraltar (le 16 juin, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) puis face à la Grèce (le 19 juin). Une convocation de dernière minute, la premier depuis un an, au moment de la fenêtre de la Ligue des nations, qui a dû emballer le milieu d'Aston Villa... contrairement à l'influenceuse Coralie Porrovecchio, qu'il a épousé le 3 juin dernier. Et pour cause : les jeunes mariés s'apprêtaient à partir en voyage de noces lorsque l'ancien joueur de l'OM a reçu l'appel du staff de l'équipe de France.

"Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer", a écrit l'ex-vedette de "Secret Story" dans une story Instagram, après avoir appris que sa lune de miel allait tomber à l'eau. "On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin. Sauf qu'il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l'avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi...", a-t-elle raconté, sans cacher sa déception ni son amertume, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.