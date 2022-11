Pourquoi Olivier Giroud doit figurer dans la liste des Bleus pour le Mondial

Olivier Giroud en sera-t-il ? L'interrogation demeure, à quelques heures de l'annonce de la liste de 23 Bleus - pouvant être élargies à 26, au besoin - que Didier Deschamps emmènera avec lui au Qatar. À cette question, débattue depuis des semaines, voire des mois, à laquelle chacun a son avis, "DD" va devoir apporter une réponse claire. Le joueur, lui, ne cache pas son envie d'en être. "La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France", a-t-il indiqué à DAZN, renvoyant au sélectionneur tricolore qui mettra fin au suspense, mercredi 9 novembre, sur le plateau du JT de 20H de TF1.

Après avoir griffonné des noms et gommé d'autres jusqu'à ce week-end, ce dernier va égrener, devant 67 millions de Français, qui ne partageront pas tous ses choix, les patronymes de ceux qu'il a jugés les plus à même de défendre les chances tricolores dans le désert. Citera-t-il celui du Milanais ? Sportivement, il serait improbable qu'il en soit autrement. Et pourtant, à chaque liste, revient l'éternel débat autour de sa présence en équipe de France. Et celle pour la Coupe du monde n'est pas exempte. Alors que, par le passé, son faible temps de jeu en clubs était bien souvent le souci, cette fois le problème est ailleurs. Titulaire inamovible au Milan AC, l'ex-Montpelliérain a gagné sa place pour le Mondial. Mais est-il prêt à endosser un rôle de joker ?