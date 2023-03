EN DIRECT - Liste des Bleus : des surprises en vue ? Suivez l'annonce de Didier Deschamps

Avec les retraites internationales d'Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema, et les blessures (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Ousmane Dembélé, entre autres), "DD" est contraint d'injecter des forces vives dans son groupe, afin d'insuffler un nouveau souffle aux vice-champions du monde. L'occasion aussi pour des petits nouveaux (Brice Samba ? Wesley Fofana ? Khéphren Thuram ?) de saisir le train bleu en marche.