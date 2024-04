Euro 2024 : qui seront les adversaires des Bleus pour les matchs de préparation ?

L'équipe de France de football connaît désormais ses adversaires pour ses deux derniers matchs de préparation avant l'Euro. Les Bleus se confronteront au Luxembourg le 5 juin à Metz (Moselle), puis au Canada le 9 juin à Bordeaux (Gironde). Ces deux matchs seront à suivre en direct et en exclusivité sur TF1.

Ce seront les deux dernières occasions de se tester avant l'Euro. L'équipe de France connait désormais ses deux adversaires pour les matchs de préparation à la compétition, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Les Bleus affronteront d'abord le Luxembourg à Metz (Moselle) le mercredi 5 juin à 21 heures. La rencontre aura lieu au Stade Saint-Symphorien, qui avait accueilli la dernière fois les hommes de Didier Deschamps en 2016, contre l'Écosse.

Puis, la sélection tricolore aura rendez-vous au Matmut Atlantique de Bordeaux (Gironde) le dimanche 9 juin pour une rencontre face au Canada. L'équipe de France ne s'était plus rendue dans la ville depuis septembre 2015 et un match contre la Serbie. Cette fois, le coup d'envoi sera prévu à 21h15. Ce sera alors la dernière opposition des Bleus avant de s'envoler vers l'Allemagne. Ces deux confrontations seront à suivre en direct et en exclusivité sur TF1 et TF1+.

En phase de groupes de l'Euro, Kylian Mbappé et ses partenaires affronteront d'abord l'Autriche à Düsseldorf le 17 juin à 21 heures, puis les Pays-Bas le 21 juin à 21 heures à Leipzig. Enfin, avant une potentielle qualification, la France sera opposée à la Pologne à Dortmund mardi 25 juin à 18 heures.