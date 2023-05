Équipe de France : Dembélé, Nkunku et Mendy rappelés, Lacazette oublié pour le rassemblement de juin

Il devait s'exprimer autour du 7 juin. Il a finalement fait son annonce une semaine plus tôt. L'objectif : maintenir les Bleus sous pression, alors que la Bundesliga et la Premier League ont refermé leurs portes le week-end dernier, et seront suivis par la Ligue 1, la Liga et la Serie A en fin de semaine.

Pour le rassemblement de juin, avancé au 9 juin, le dernier avant la longue pause estivale, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs, qui seront amenés à disputer les deux matchs de qualification à l'Euro 2024, face à Gibraltar (le 16 juin, à Faro) et contre la Grèce (le 19 juin, à Saint-Denis). Deux rencontres à suivre en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info.