Noël Le Graët à la tête de la FFF, c'est fini

Il n'avait pas d'autre option et a choisi sa sortie. Sans grande surprise, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération Française de Football. Après onze ans de mandat à la tête de l'institution française, il a annoncé son départ ce mardi matin au Comité exécutif.

Accablé depuis l'été dernier par des accusations de harcèlements moral et sexuel, Noël Le Graët faisait l'objet d'une mission d'audit diligentée par la ministre des Sports. Selon les inspecteurs, Le Graët "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", compte tenu notamment de son "comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes"