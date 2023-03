Équipe de France : que prépare Didier Deschamps pour sa première liste post-Mondial ?

Utilisé comme latéral gauche en Bleu, et aussi amené à dépanner dans cette position en club, le polyvalent Eduardo Camavinga (Real Madrid) va être convoqué, tout comme Théo Hernandez (Milan AC) et Jules Koundé (FC Barcelone). Le cas Benjamin Pavard (Bayern Munich) pose lui question. Déclassé lors du dernier Mondial, il a retrouvé un second souffle en Bavière. Deschamps, qui souhaite l'utiliser à droite alors que lui préfère jouer dans l'axe, le rappelera-t-il ? Très probablement.

Au milieu, la hiérarchie est connue et établie. On va retrouver le même trio titulaire qu'au Mondial, avec Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) et Adrien Rabiot (Juventus Turin), accompagnés d'Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) dans un rôle de relayeur. Avec les forfaits de Paul Pogba, N'Golo Kanté et Boubacar Kamara, Youssouf Fofana (AS Monaco) et Jordan Veretout (Olympique de Marseille) devraient aussi être de la partie. Présent au Qatar, Mattéo Guendouzi devrait, en revanche, être recalé. Trois noms émergent pour lui piquer sa place : Khéphren Thuram (OGC Nice), qui part avec une longueur d'avance, Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et… Valentin Rongier, son capitaine et coéquipier sur la Canebière.