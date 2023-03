VIDÉO - "Une part de lui est en colère" : Le Graët s'en va de la FFF et contre-attaque

Noël Le Graët a annoncé mardi soir son intention de poursuivre en diffamation la ministre des Sports. Elle demandait depuis des mois son départ et avait diligenté un audit pour enquêter sur des accusations de harcèlements moral et sexuel. Le rapport, rendu le 15 février mais jamais publié dans sa version intégrale, épinglait la gestion du dirigeant de 81 ans et concluait qu'il "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français". Mardi soir, l'ex-président a annoncé qu'il allait saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation du rapport d'audit.