Espagne : la grosse altercation entre la sélection du Pérou et la police

Quand la communion entre joueurs et supporters vire à l'échauffourée. La sélection péruvienne s'est accrochée lundi soir avec la police de Madrid. Un footballeur a été interpellé, selon les autorités.

D'après la police, les faits se sont déroulés lundi vers 21h30 lorsque l'équipe du Pérou, actuellement à Madrid pour y disputer mardi un match amical contre le Maroc, est arrivée à son hôtel. Environ 300 supporters péruviens attendaient la sélection, certains avec des feux de Bengale. Des images de cette échauffourée diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias espagnols montrent des policiers et des joueurs de la sélection s'empoigner, se pousser. On peut voir sur ces images que les gardiens Pedro Gallese et José Carvallo ainsi que le milieu de terrain Yoshimar Yotún sont notamment impliqués.