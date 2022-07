VIDÉO - Euro 2022 : Alexandra Popp s'amuse des critiques avec une fausse moustache

Rire de soi-même n'est pas donné à tout le monde. Surtout lorsque ça touche au physique. Moquée et critiquée sur les réseaux sociaux, à cause de son jeu, ses atouts et ses traits (soi-disant) masculins, Alexandra Popp a vu son image être tournée en satire par deux médias allemands. Alors que la Mannschaft peine depuis 2014 à trouver un digne remplaçant à Miroslav Klose au poste de numéro 9, le magazine FUMS a plaisanté sur le fait que le sélectionneur Hansi Flick puisse sélectionner la buteuse allemande, ou plus précisément son alter ego "Alexander Bopp", en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une hypothèse fallacieuse aussi soulevée par Der Postillon. Le site satirique, grand frère allemand du Gorafi, a suggéré, au vu de ses performances à l'Euro (6 buts en 5 matchs), que la capitaine de la Nationalelf soit convoquée pour le Mondial masculin à la fin de l'année. Une blague, accompagnée d'un photomontage la grimant d'une moustache avec en légende : "Alexander Papp est-il la pièce du puzzle qui manquait à l'équipe nationale pour le titre de championne du monde ?" "Papp devrait être disponible pour la sélection à partir de lundi. Avant cela, selon Flick, il a encore quelque chose à faire en Angleterre", est-il écrit.