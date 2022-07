VIDÉO - France-Belgique (2-1) : le penalty complètement raté de Wendie Renard, sans conséquence pour les Bleues

Les Bleues en route vers les quarts de finale, mais la soirée n'aura pas été parfaite. Qualifiées pour la phase à élimination directe et assurées de la première place en cas de victoire ce jeudi face à la Belgique, les joueuses de Corinne Diacre ont dominé leur adversaire du soir, sans jamais se mettre à l'abri. À quelques minutes du terme de la rencontre, alors qu'elles menaient 2-1, elles ont même manqué la balle du break, sur penalty (voir vidéo en tête de cet article).

Malgré une main d'Amber Tysiak sur une frappe dans la surface de Grace Geyoro, l'arbitre Cheryl Foster ne siffle pas et signale un corner, avant que la VAR n'intervienne. Quelques secondes de tergiversations plus tard, elle revient finalement sur sa décision, désigne le point de penalty et expulse la Belge pour un deuxième carton jaune.