VIDÉO - France-Belgique (2-1) : un but le 14 juillet, Kadidiatou Diani marque l'histoire

Un but qui, en plus d'ouvrir la voie des quarts de finale aux Bleues, est entré dans l'histoire du football français. L'attaquante du PSG, 27 ans depuis le 1er avril, est devenue la première joueuse française à faire trembler les filets un 14 juillet, jour de fête nationale. Du jamais vu en équipe de France, hommes et femmes confondus. Ce n'est pas si étonnant, puisqu'il y a très peu de matchs internationaux à cette époque de l'année, à l'exception des grands tournois. Et là encore, en remontant tous les matchs sur les dix dernières années (Coupes du monde et Euros confondus), la France n'avait jamais joué un 14 juillet.