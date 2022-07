VIDÉO - France-Italie (4-0) : le but du doublé en solitaire pour Grace Geyoro

Et 1, et 2, et 3... et 4-0 ! Où vont s'arrêter les Bleues ? Pour ses débuts dans cet Euro anglais, dimanche 10 juillet, l'équipe de France ne relâche pas son étreinte sur l'Italie, totalement amorphe dans ces 45 premières minutes. Ultra dominatrices et réalistes, les joueuses de Corinne Diacre continuent leur balade au New York Stadium de Rotherham.

Après avoir libéré la France, dès la 9e minute de jeu, Grace Geyoro s'est offert un doublé (40e, 4-0). D'une simple déviation, Marie-Antoinette Katoto se débarrasse de toute la défense italienne et alerte sa coéquipière au PSG en profondeur. La milieu tricolore, partie seul au but, crochète la gardienne Laura Giuliani avant de pousser le ballon dans le but vide.