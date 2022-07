France-Italie : des Bleues records et déjà dans l'histoire de l'Euro

"On n'y croyait pas nous même sur le banc", a avoué Corinne Diacre à la mi-temps sur TF1. Et pour cause : rentrées au vestiaire en menant 5-0, la France est devenue la première équipe dans l'histoire du tournoi à inscrire cinq buts en première période (un triplé de Grace Geyoro, un but de Marie-Antoinette Katoto et un coup de pétard de Delphine Cascarino). À titre plus personnel, selon Opta, la sélection au maillot frappé du Coq a signé son plus large succès dans un Euro et a remporté son 11e match en compétition officielle, égalant sa plus longue série de victoires consécutives dans des matchs compétitifs.