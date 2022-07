VIDÉO - France-Italie (5-1) : le moment de grâce de Geyoro

"J'ai été un petit peu blessée au début de la préparation, mais je me suis sentie mieux au fur et à mesure, et aujourd'hui, j'ai pu avoir des occasions et les mettre au fond. Ça fait plaisir d'être décisive, de marquer, mais aussi de prendre du plaisir avec les coéquipières. C'est une belle soirée pour nous toutes", s'est-elle réjouie, tout sourire, sur TF1. Avant d'insister en conférence de presse sur la dimension collective plutôt que sa performance individuelle : "J'ai réussi à me procurer pas mal d'occasions et à être efficace. J'ai été très bien servie aussi par mes coéquipières. Je suis assez satisfaite, mais c'est un gros travail collectif."