Euro 2022 : que vaut l'équipe d'Allemagne, adversaire des Bleues en demi-finales ?

Pour pratiquer ce jeu rapide, de dépossession, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg peut compter sur un milieu de terrain aussi actif que complémentaire. Et ce, malgré les absences de deux taulières de ce secteur de jeu, Dzsenifer Marozsán et Melanie Leupolz. La jeune Lena Oberdorf, au volume de jeu impressionnant, la métronome Sara Däbritz et la créative Lina Magull (2 buts et 1 passe décisive) forment un trio redoutable. Régulièrement décisives depuis le lancement de l'Euro, elles abattent surtout un travail de tous les instants sans ballon. Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne est, jusqu'ici, l'équipe qui a gagné le plus de duels (55) et récupéré le plus de ballons (187).

Bonifié par le sens du but de la capitaine Alexandra Popp (4 buts), ce plan de jeu permet de créer un volume considérable d'occasions. D'autant plus que de nombreuses sélections laissent souvent des espaces béants, dans le dos de leur défense notamment. Cela se traduit par... 82 tirs en l'espace de quatre rencontres (soit plus de 20 (!!!) par match) et 11 buts.