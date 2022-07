Euro 2022 : l'Espagne bat le Danemark sur le plus petit des scores et se qualifie pour les quarts

En danger avant ce match, les Espagnoles ne se sont pas facilitées la tâche, et ça malgré 89 minutes de domination outrageuse. Grâce à un but en toute fin de match, l'Espagne a battu le Danemark (1-0) et s'est qualifiée pour les

quarts de finale de l'Euro féminin de football en Angleterre, en terminant deuxième du groupe B.