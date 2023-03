Angleterre-Ukraine : malgré le spectre de la guerre, la Sbirna rêve d'exploit

Ce n'était plus arrivé depuis plus de 60 ans. Pour la première fois depuis 1961, l'Angleterre s'est imposée jeudi en Italie (1-2), en ouverture des éliminatoires à l'Euro 2024. Un succès fondateur à plus d'un titre qui tombe à pic quelques mois après la défaite amère contre la France (1-2), en quarts de finale de la Coupe du monde. Buteur sur penalty, Harry Kane en a profité pour inscrire sa 54e réalisation avec le maillot des Three Lions. Un record. Un soulier d'or sera d'ailleurs remis, ce dimanche, à l'attaquant de 29 ans pour marquer le coup après son exploit. Mais l'essentiel est (presque) ailleurs avec un duel à venir contre l'Ukraine à Wembley (18h00).