VIDÉO - Euro 2022 : les Bleues iront au bout, Marie-Antoinette Katoto en est "persuadée"

Elle sera la première supportrice des Bleues devant sa télévision. Sortie blessée contre la Belgique (2-1), jeudi 14 juillet, Marie-Antoinette Katoto a déclaré forfait pour la suite de l'Euro. Les examens passés en urgence le lendemain ont révélé une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur et ménisque fissuré. Après avoir assisté le jour-même à l'entraînement de ses partenaires, où elle a pris le temps de les saluer, l'attaquante du PSG a quitté, samedi 16 juillet, le camp de base d'Ashby-de-la-Zouch pour rentrer à Paris. Béquilles en mains et attelle marine à la jambe droite, elle a atterri à 13h10 à l'aéroport du Bourget, par un vol privé affrété par la Fédération française de football (FFF).

"Ça va mieux. De mieux en mieux", a confié "MAK9", qui a accordé, pour son retour en France, ses premiers mots au journaliste Romain Balland pour le Mag de l'Euro, diffusé sur les antennes de TF1. "Je tenais aussi à remercier le staff de l'équipe de France et le président de la Fédération qui m'ont permis de revenir très rapidement sur Paris, dans de très bonnes conditions. Maintenant, je vais me reposer et réfléchir en même temps pour prendre les meilleures décisions en vue de ma rééducation."