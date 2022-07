Euro 2022 - "On n'a encore rien gagné" : les Bleues gardent la tête froide après l'Italie

"On a fait un bon match, on a fait de belles choses ce (dimanche) soir, mais on n'a rien encore gagné", a insisté la capitaine Wendie Renard en zone mixte. "Ce n'est que le premier match et il faudra rééditer les mêmes performances, les mêmes efforts lors du deuxième, troisième et après, on pourra attaquer une autre compétition." "Ce n'est pas ma première grande compétition et je sais qu'un Euro est compliqué. Chaque match est difficile. Pareil, on avait dit en 2007 qu'on avait un groupe facile. On a galéré face à l'Islande, l'Autriche et la Suisse, donc il faut garder l'humilité", a mis en garde la défenseure de l'Olympique lyonnais.

"Il ne faut pas s'enflammer", a renchéri sa coéquipière à l'OL Delphine Cascarino, qui a signé le but du 3-0 d'un joli coup de pétard (38e). "Même si ça fait du bien de gagner, il faut garder les pieds sur terre", a abondé la latérale tricolore Ève Périsset.