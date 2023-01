Contesté comme jamais, qui est Noël Le Graët, le patron du football français ?

Au sein même dudit comité exécutif, longtemps d'une fidélité absolue, le bateau commence à tanguer. "Il va y avoir une vague de fond terrible, il va devoir s'en aller. La ministre a raison, il est complétement hors-sol. C'est une communication non maîtrisée, mais quand on est président d'une fédération sportive, la plus grande de France, on se maîtrise", a indiqué un membre du Comex, qui a requis l'anonymat. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il doit se réunir mercredi, au lendemain de l'audition du "Menhir" par les inspecteurs du gouvernement. L'hypothèse d'un départ avant 2024, longtemps farfelue, ne paraît désormais plus aussi improbable…