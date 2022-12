VIDÉO - Mbappé, Mandanda, Deschamps... à la mi-temps d'Argentine-France, les murs du vestiaire ont tremblé

"C'est une finale de Coupe du monde, c'est le match d'une vie ! De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait", lâche le numéro 10 des Bleus (voir la vidéo en tête de cet article). "On retourne sur le terrain : soit on les (les Argentins) laisse jouer aux cons, soit on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars. C'est une finale de Coupe du monde ! C'est fait, on est menés de deux buts. On peut revenir ! Hey les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça."

Steve Mandanda ne laisse pas retomber le soufflet. "Maintenant les gars, c'est fait. On perd 2-0, c'est fait. (...) On l'a tous fait une fois, retourner le match. Et c'est possible. Mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça !", s'exclame le doyen de 37 ans, doublure d'Hugo Lloris. "Finale les gars, merde ! On a tout fait pour ça !"