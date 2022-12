La "petite grippe" chez les Bleus au centre de toutes les questions

Une situation forcément loin d'être idéale au moment de préparer une finale de Coupe du monde, qui ne semble pas inquiéter le groupe France. Présent en conférence de presse, Randal Kolo Muani, buteur face au Maroc, a admis qu'une "petite grippe se propageait" au sein de l'effectif, sans s'alarmer. "Ce n'est rien de méchant, ils vont se rétablir vite", a-t-il affirmé, avant que le chef de presse des Bleus n'intervienne : "Randal n'est pas médecin, on vous expliquera plus tard."

Plus tard, c'est justement Ousmane Dembélé qui s'est présenté devant les journalistes. Et l'ailier droit français a eu droit aux mêmes questions. "Nous n'avons pas peur du virus", a-t-il rétorqué. "Dayot et Adrien ont eu mal à la tête et au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel, ça allait mieux", a-t-il souri. "Nous ne sommes pas préoccupés, cela ne nous inquiète pas. Au bout d'une journée, Dayot allait mieux. Je pense que tout le monde va être prêt pour dimanche, nous avons pris des précautions."

Pas certain que Didier Deschamps prenne la situation avec la même légèreté. Au sein du groupe, les règles sanitaires ont été renforcées. "Les malades restent dans leur chambre, les docteurs s'occupent bien d'eux", a expliqué Randal Kolo Muani. "On se lave les mains, il y a du gel hydroalcoolique, on se sert la main avec les poings."