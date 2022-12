Argentine-France : la presse "albiceleste" cible Mbappé... qu'elle n'a toujours pas pardonné

Une "vengeance" sur... et hors des terrains. Dans son édition du jour, La Nación rappelle une petite phrase prononcée par Kylian Mbappé que l'Argentine n'a pas oubliée. Interrogé par le média brésilien TNT Sports, en mai dernier, le numéro 10 des Bleus avait remis en question le niveau du football sud-américain. "L'avantage qu'on a nous, les Européens, c'est qu'on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. (...) Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe", avait-il lâché au cours de cet entretien. "C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné".