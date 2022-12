Argentine-France : Upamecano ou Konaté pour accompagner Varane en finale ?

Reste désormais à savoir si sa prestation aboutie a suffi à convaincre son sélectionneur pour l'aligner à nouveau face à l'Argentine, en finale. Ce ne sera pas simple, tant Upamecano garde la confiance de Didier Deschamps. "Il est bon dans le duel, a une bonne qualité de relance", relevait-il devant la presse avant la demi-finale. "Il se sent plus relâché, plus en confiance. Il est à l'écoute." S'il est à 100%, il devrait être chargé de contrer Messi et ses coéquipiers pour mener les Bleus vers une troisième étoile.