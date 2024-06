Entré en seconde période mardi face au Luxembourg en match de préparation à l'Euro 2024 (3-0), le défenseur marseillais a signé sa deuxième réalisation chez les Bleus. Une frappe enroulée de toute beauté qu’il reconnaît avoir travaillé à l’entraînement.

Qu’il semble loin le temps où il suivait l’équipe de France depuis son salon ! Non-retenu pour le Mondial au Qatar il y a un an et demi, Jonathan Clauss a retenu l’attention de Didier Deschamps pour l’Euro 2024 qui s’ouvre en Allemagne la semaine prochaine. Une toute première compétition internationale pour le défenseur marseillais qui, ce mardi 5 juin face au Luxembourg (3-0), a pour la première fois évolué côté gauche. Mais pas de quoi déconcerter le joueur de 31 ans qui a marqué les esprits avec un but exceptionnel.

J’ai mis quasiment la même à l’entrainement Jonathan Clauss

70ᵉ minute. Entré en jeu après la mi-temps à la place de Théo Hernandez, Jonathan Clauss est servi par Kylian Mbappé après un corner d’Antoine Griezmann. À l’entrée de la surface, il contrôle du droit et enchaîne d’une frappe enroulée du droit qui vient se loger sous la transversale à 102 km/h.

Le stade Saint-Symphorien exulte, lui savoure ce but du 2-0 pour les Bleus. Son deuxième en sélection, après celui inscrit dans l’euphorie de de France-Gibraltar (14-0, le 18 novembre 2023). "C’est presque à l’image du premier, ça a été parfaitement joué. C’est ce que je dis à Kylian juste après le but : 'La même, mais un peu plus en l’air'", commente-t-il sur TF1 après la rencontre.

L’occasion de révéler que son coup de génie n’est pas tout à fait le fruit du hasard. "C’est drôle parce que cette semaine, on a fait un petit jeu et j’ai dit que 'Regarde, je te montre comme je la fais flotter’ (…). J’ai mis quasiment la même à l’entrainement. Le travail paie", sourit-il. Un discours qui devrait plaire à son coach Didier Deschamps.