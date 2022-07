VIDÉO - Pour avoir aidé des réfugiés ukrainiens, un supporter d'Everton invité à tirer un penalty

Un acte de charité qu'Everton a voulu saluer. Dans le cadre de l'initiative "Match For Peace", lancée par le Dynamo Kiev afin de récolter des fonds pour les victimes de la guerre en Ukraine, le club de Premier League a permis à Paul Stratton de réaliser son rêve. Après avoir reçu les instructions sur la ligne de touche de Frank Lampard, il a tiré et transformé le penalty, avec la clémence du gardien ukrainien (voir la vidéo ci-dessus). Un but qu'il est allé célébrer au pied de la tribune, située derrière la cage, félicité par plusieurs joueurs des Toffees. Un but qui n'a toutefois pas été retenu pour le score final.