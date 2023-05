Insultes racistes contre Vinicius Jr : la justice espagnole ouvre une enquête

Jusqu'ici, la Liga a assuré avoir transmis huit plaintes cette saison pour des incidents subis par Vinicius, mais aucune n'a encore débouché sur une sanction. Les seules mesures prises sont venues des clubs, comme Valladolid ou Majorque, qui ont retiré des abonnements pour une période déterminée aux supporters identifiés.

Les récents propos de son sulfureux président Javier Tebas laissent à penser que le championnat espagnol voit ces incidents comme des faits ponctuels plutôt qu'un phénomène plus global. "Nous ne pouvons pas permettre que soit ainsi entachée l'image d'une compétition où plus de 200 joueurs de race noire (sic) dans 42 clubs reçoivent chaque jour le respect et l'affection de tous les supporters, et où le racisme est un cas extrêmement ponctuel (neuf plaintes) que nous allons éradiquer", a-t-il ainsi indiqué sur Twitter.