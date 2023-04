Kylian Mbappé apporte son soutien à Romelu Lukaku, cible de cris racistes en Italie

"2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme", a réagi Kylian Mbappé sur Instagram, partageant une publication de l'attaquant belge sur laquelle ce dernier apparaît en train de célébrer son but. Romelu Lukaku a accompagné son post du message suivant : "Je l’ai vécu en 2019… et encore en 2023… J’espère que la ligue agira vraiment pour de vrai cette fois car ce beau jeu devrait plaire à tout le monde. Merci pour les messages de soutien".