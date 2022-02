Kurt Zouma hué par ses propres supporters après avoir brutalisé son chat

Après un duel musclé avec Josh King, un joueur de Watford, les fans de la formation adverse ont chanté : "Voilà ce que ton chat ressent". Son entraîneur a justifié son choix par le niveau de Kurt Zouma et la nécessité de démarrer la rencontre avec la meilleure formation possible. Ce qui est sûr, c'est que les supporters anglais sont connus pour avoir la rancune tenace et cela pourrait être le début d'un long calvaire pour le joueur de l'équipe de France.