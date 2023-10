Football : la Coupe du monde 2030 devrait être organisée dans six pays et sur trois continents

Malgré cet accord de principes, de nombreux critères techniques restent encore à valider, avant que l'épreuve ne soit officiellement attribuée fin 2024. Mais avec l'approbation "unanime" de cet unique dossier par le Conseil de la Fifa, la route semble dégagée, promettant un montage politique et logistique complexe. Si cette formule est effectivement entérinée, il s'agirait de la première Coupe du monde sur trois continents. Les six pays concernés seraient directement qualifiés, rapporte le journaliste David Ornstein, du média spécialisé The Athletic.

La première édition, en 1930, s'est déroulé en Uruguay. La Céleste a soulevé le prestigieux trophée, remportant la finale contre l'Argentine. Le Paraguay, lui, est le pays dans lequel est basé le siège de la Confédération sud-américaine de football (CONMBEOL), la seule confédération qui existait à l'époque. "Nous avons visé haut et rêvé grand. La Coupe du monde 2030 Centenario commence là où tout a commencé", s'est réjoui sur Twitter, Alejandro Dominguez, le président de la CONMBEOL.