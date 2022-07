La France éliminée de l'Euro 2022 : les quatre raisons d’un (nouvel) échec

Le divorce s'est définitivement consommé lors d'une interview qu'Amandine Henry a accordé à Canal+, en novembre 2020, pour "se dire les choses" et "régler la situation". Lors de la Coupe du monde, "j’ai vu des filles pleurer dans leur chambre. Moi aussi, ça m’est arrivé. C’était le chaos total", déclare-t-elle notamment. "Est-ce que je pense que la relation de confiance est rompue entre la coach et l'équipe ? Malheureusement, oui", ajoute-t-elle, avec pessimisme.

Les turbulences qui ont suivi ont tout simplement conduit à l'éviction progressive d'Henry. Pourtant, toujours parmi les meilleures à son poste, comme l'atteste sa prestation en finale de la Ligue des champions 2022 contre le FC Barcelone, la créative droitière est ainsi restée à quai pour l'Euro.

La meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer (86 buts en 175 sélections), n'a pas non plus été retenue pour la compétition. Gaëtane Thiney, Viviane Asseyi et Valérie Gauvin, pièces maîtresses en 2019, ont aussi été écartées pour, notamment, faire place à la jeunesse.

Au-delà, des conséquences mentales sur le reste du groupe, à commencer par les Lyonnaises "survivantes", ces choix se sont faits ressentir sur le plan sportif. La classe et la capacité à débloquer une situation d'Amandine Henry ont manqué dans un milieu pas toujours inspiré. L'absence de son volume de jeu et de sa justesse technique en demi-finale, contre l'Allemagne, s'est particulièrement faite ressentir. L'expérience et le sens du but de Le Sommer auraient, certainement, été précieux. Un constat d'autant plus vrai avec la blessure de Marie-Antoinette Katoto et en l'absence de remplaçante naturelle sur le banc (Malard, Diani, Baltimore et Sarr sont davantage des joueuses de côté).