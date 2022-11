La mère de Paul Pogba prendra la parole dimanche dans "Sept à Huit"

Elle s'exprimera pour la première fois à la télévision sur l'affaire qui bouleverse sa vie, et qui laisse la France sidérée. La mère de Paul Pogba, Yeo Moriba, répondra dimanche 20 novembre aux questions d'Audrey Crespo-Mara dans le "Portrait de la Semaine" de Sept à Huit. Alors que s'ouvre la Coupe du Monde au Qatar, son fils n'y prendra pas part à cause d'une blessure. Mais le joueur est aussi fragilisé depuis des mois par une bataille judiciaire qui l'oppose à son frère, un conflit qui "brise le cœur" de leur mère, confie-t-elle ce jeudi à l'AFP.

Dans cet entretien qui sera diffusé à 19h30, Yeo Moriba reviendra sur cette affaire de chantage dont est victime Paul Pogba, et pour laquelle son autre fils, Mathias, a été mis en examen pour "extorsion de fonds" en bande organisée. Cette femme de 52 ans a elle-même été intimidée et menacée. Après la parution mercredi dernier de son livre Et à la fin, on gagne aux éditions Fayard, dans lequel elle revient sur cette querelle, elle a finalement accepté de prendre la parole. La semaine passée, Sept à Huit retraçait déjà le déroulé de cette affaire qui a éclaté en août dernier (vidéo à retrouver en tête de cet article).