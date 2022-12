Le Brésil entame trois jours de deuil national pour rendre hommage au "Roi" Pelé

Le "Roi" s'est éteint. Après plusieurs jours passés à l'hôpital de Sao Paulo dans un état critique, Edson Arantes do Nascimento est décédé vendredi 29 décembre. L'histoire retiendra un nom, son diminutif : Pelé. Auteur d'actions légendaires et détenteur d'un palmarès long comme le bras - avec notamment 3 Coupes du monde remportées, ce qu'aucun autre joueur n'a (pour l'instant) réussi à accomplir -, il a marqué à jamais le football. "Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art" : la réaction de Neymar, et de tant d'autres personnalités, après le décès de son compatriote suffit à comprendre l'aspect légendaire de ce joueur, considéré par beaucoup comme le meilleur de tous les temps.