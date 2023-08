Football : le CNOSF pousse Sochaux vers le dépôt de bilan, Annecy bientôt repêché en Ligue 2

La pire des nouvelles pour Sochaux. Le projet de rachat porté par Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du FCSM, Jean-Pierre Peugeot, n'a pas reçu l'approbation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). L'instance tricolore a rendu, mardi 1er août, un avis défavorable au maintien du club franc-comtois en Ligue 2. En d'autres termes, l'héritier de Peugeot, qui avait dit-on monter un dossier "suffisant", alors le départ du propriétaire chinois Nenking, n'a pas obtenu l'autorisation de repasser devant le DNCG, le gendarme financier qui avait rétrogradé la formation doubiste à deux reprises.

"C'est une grande tristesse et une grande déception, car le club reste entre les mains de Nenking qui va déposer le bilan", a indiqué à l'AFP le président de la communauté d'agglomération du Grand Belfort, Damien Meslot, confirmant une information de L'Équipe. "Le CNOSF a estimé que le montage proposé par Romain Peugeot et ses investisseurs était arrivé trop tard et qu'il ne justifiait pas de revoir la décision prise par la DNCG." Une décision qui jette le trouble sur l'avenir des "Lionceaux".