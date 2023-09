"Football Leaks" : l'homme à l'origine des révélations condamné à de la prison avec sursis

Quatre ans de prison avec sursis. Lundi 11 septembre, l'homme à l'origine de l'affaire des "Football Leaks" sur les dessous du foot-business a été condamné par la justice portugaise à quatre ans de prison avec sursis pour huit crimes informatiques et tentative d'extorsion contre le fonds d'investissement Doyen Sports. Rui Pinto répondait au total à 89 crimes informatiques différents.

"Pour l'essentiel, les faits décrits (dans l'acte d'accusation, ndlr) ont été considérés comme prouvés", a déclaré la juge-présidente Margarida Alves au début du résumé du jugement qu'elle a lu au tribunal de Lisbonne. Rui Pinto, qui avait un temps réfuté la paternité de l'affaire, a été condamné pour cinq faits d'"accès illégitime" à des systèmes informatiques et trois faits de "violation de correspondance aggravée", a-t-elle précisé. "La liberté d'informer ne permet pas de justifier la violation de la vie privée", a asséné la juge-présidente.

Comparaissant libre, Rui Pinto se trouvait dans la salle d'audience masque chirurgical sur le visage et avec son look habituel : cheveux en brosse, chemise bleu foncé, jeans et baskets.

En ce qui concerne l'accusation de tentative d'extorsion, "le tribunal n'a eu aucun doute. (...) Il a été clairement établi qu'il (Rui Pinto, ndlr) voulait recevoir de l'argent", a affirmé la juge Margarida Alves. Selon l'accusation, le Portugais voulait faire chanter le patron de Doyen, son compatriote Nélio Lucas, en lui réclamant entre 500.000 et un million d'euros pour cesser de publier des documents compromettants.