VIDÉO - Accueilli par une haie d'honneur de ses ex-coéquipiers, Neymar fait ses adieux au PSG

Le joueur de 31 ans s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Hilal après six ans de bons et loyaux services (il a marqué 118 buts et distillé 77 passes décisives en 173 matchs avec le maillot parisien). Le club de la capitale récupère un peu moins de 100 millions d'euros, bonus compris, dans l'opération.