Après 12 saisons, Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG, va partir

"D'autres arrivées de cadres supérieurs au sein du club seront annoncées au cours de la nouvelle année, alors que le club poursuit sa transformation", a aussi écrit le PSG, qui continue de se restructurer autour du duo Luis Campos-Christophe Galtier, arrivé l'été dernier.

Vendredi, le quotidien Le Parisien annonçait l'arrivée à la tête de la communication du PSG de l'ancien rédacteur en chef de France Football et responsable du Ballon d'or, Pascal Ferré, en compagnie de Michelle Gilbert, actuelle directrice de la communication de Meta, la maison mère de Facebook, pour la France et l'Europe du Sud, et de David Sugden.