Après la polémique Messi, le PSG se donne de l'air face à Troyes et se rapproche du titre

Sous pression après la victoire de Lens la veille, le PSG (78 points) prend six longueurs d'avance sur son nouveau dauphin nordiste. Le titre se rapproche pour le club de Nasser al-Khelaïfi, qui bénéficie en plus d'une différence de but largement favorable. De son côté, l'Estac (19e, 22 pts) est au bord du précipice, comptant douze points de retard sur Auxerre, premier non relégable à quatre journées de la fin du championnat. Le couperet pourrait tomber dès le prochain match.