"C'est fini" : Laurent Blanc mis à pied par l'OL après un début de saison cauchemardesque

Les noms de Gennaro Gattuso (ancien entraîneur du FC Valence), Habib Beye (Red Star) et Olivier Glasner (ex-Eintracht Francfort) circulent parmi d'autres pour remplacer le champion du monde 1998. Quel qu'il soit, le successeur de Laurent Blanc sera le cinquième technicien à se pencher sur l'OL depuis le départ de Bruno Genesio au printemps 2019. Depuis, le Brésilien Sylvinho (juin 2019-octobre 2019), Rudi Garcia (octobre 2019-2021), le Néerlandais Peter Bosz (2021-octobre 2022) et Laurent Blanc qui ne sera pas resté un an, ont dansé la valse des entraîneurs.

Laurent Blanc avait contre lui de ne pas avoir été choisi par Textor mais par Aulas. Laurent Blanc paie aussi la note d'une crise qui le dépasse. Fin août, le club a été le théâtre d'une guerre entre Jean-Michel Aulas, l'ancien et emblématique président, et le nouveau John Textor, sur fond de comptes bloqués et de saisine de tribunaux.