Ligue 1 : auteur d'une remontée d'anthologie, Lyon peut toujours croire à l'Europe

L'un des matchs de la saison. Dans une rencontre cruciale pour la course à l'Europe, l'Olympique Lyonnais est passé par toutes les émotions, ce dimanche, avant de s'imposer dans les derniers instants contre Montpellier (5-4). En grande difficulté et mené 1-4, les locaux ont trouvé les ressources pour renverser la rencontre et s'offrir, au bout du temps additionnel, une victoire qui restera dans les mémoires.