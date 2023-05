Ligue 1 : solide vainqueur de Marseille, Lens peut toujours rêver du titre

De leur côté, les Olympiens, qui étaient invaincus depuis onze matchs à l'extérieur en championnat, se compliquent la tâche dans la course à la Ligue des champions. Ils n'ont plus le destin entre leur main et doivent espérer un faux pas des Lensois pour retrouver leur place de dauphin. Surtout, ils ont définitivement, ou presque, fait une croix sur ce qui aurait été un douzième "Hexagonal" dans l'histoire du club.