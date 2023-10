À mi-parcours, tous les voyants sont au vert pour les clubs français en coupes d'Europe

À mi-chemin du premier tour, les six représentants hexagonaux - deux en C1, trois en C3 et un en C4 - ont, chacun à leur échelle, montré de bonnes choses. Déjà, sur le plan comptable, le bilan est très bon : neuf victoires (50%), six nuls (33%) et seulement trois défaites (17%) en 18 rencontres. Si le revers du PSG à Newcastle a beaucoup surpris (1-4), les faux-pas de Rennes à Villareal (0-1) et Toulouse à Liverpool (1-5) répondent à une certaine forme de logique sportive, même si le "Téfécé" aurait sans doute pu faire mieux face à des Reds remaniés. À la marge, le nul de Lille aux Îles Féroé (0-0 contre le KV Klaksvik), en Ligue Europa Conférence, fait désordre mais peut-être atténué ou du moins expliqué par plusieurs facteurs, notamment logistiques.

Au contraire, Lens, de retour sur la scène continentale après deux décennies d'absence, a réalisé l'exploit contre Arsenal à domicile (2-1), après avoir déjà ramené un point de Séville (1-1), qui a remporté la dernière édition de la Ligue Europa. Avant leur claque à Anfield, les Toulousains avaient aussi surpris leur monde en prenant quatre points contre l'Union Saint-Gilloise (1-1) et Lask Linz (1-0). Par ailleurs, Marseille a limité la casse contre Brighton (2-2), plus avancé dans son projet collectif. Moins clinquants et plus attendus, les succès de Paris contre Dormtund (2-0) et le Milan (3-0), de Rennes contre le Maccabi Haïfa (3-0) et le Panathinaikos (2-1) et de Lille contre l'Olimpija Ljubjana (2-0) et le Slovan Bratislava (2-1) ont, eux, permis de soigner l'impression générale.